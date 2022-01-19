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А. Емельяненко отреагировал на слова Монсона в свой адрес

А. Емельяненко отреагировал на слова Монсона в свой адрес
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где высказался о недавнем интервью ветерана ММА Джеффа Монсона. В интервью Монсон поделился мнением об Александре как человеке, а также рассказал о плане на бой с ним.

«Джефф — тот ещё фантазёр», — отреагировал Емельяненко.

Напомним, поединок Монсона и Емельяненко запланирован на 23 февраля.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

50-летний Монсон провёл последний официальный поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.

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