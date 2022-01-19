Грузинский боец UFC попался на допинге
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Грузинский боец UFC Звияд Лазишвили получил попался на допинге, сообщает Атлетическая комиссия Невады.
Боец из Грузии провалил тест на наркотики. 30-летний Лазишвили сдал положительный результат на антиэстрогенный агент кломифен во время теста на наркотики перед своим поединком 23 октября с Мартинесом, который он проиграл единогласным решением судей.
В дополнение к девятимесячной дисквалификации Лазишвили также был оштрафован на 15 процентов от своего боевого кошелька в размере $ 12-18 тыс.
Грузинский боец сможет снова драться только с 24 июля. Лазишвили (13-1) провёл победную серию из 13 боёв в своём дебюте в UFC против Мартинеса, прежде чем потерпел первое профессиональное поражение в своей карьере.
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