Хорхе Линарес и Заур Абдуллаев проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC

19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК пройдёт отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) между российским боксёром Зауром Абдуллаевым (14-1-0, 8 КО) и экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Хорхе Линаресом (47-6-0, 29 КО). Бой станет главным событием вечера от RCC Boxing Promotions.



Для Абдуллаева этот бой станет первой защитой титула WBC Silver — в сентябре прошлого года он одержал победу над претендентом Деяном Златичанином и вернул утерянные позиции после поражения Дэвину Хэйни в поединке за титул чемпиона мира WBC два года назад. Линарес тоже боксировал с Хэйни в мае прошлого года и уступил решением судей.



Интересно, что победитель этой пары автоматически выходит на американца и получит шанс не просто стать чемпионом мира, но и забрать победу в принципиальном реванше.