Молдавский: у Даны Уайта лицо сияет от скандалов. Понимает, что бабосики полетели

Российский боец Валентин Молдавский, выступающий в полутяжёлом весе, сравнил Bellator и UFC.



«Ну я считаю, что Bellator, по крайней мере, по уровню бойцов догоняет UFC. В полутяжёлом весе определённо Bellator лучше, тут даже говорить не о чем, это 100%. Про другие веса можно порассуждать, хотя полулёгкий вес в Bellator лучше, чем в UFC, по моему мнению. Просто Bellator не так много зацикливается на всяких скандалах. Я вот не видел, чтобы Скотт Кокер повторял за Даной Уайтом всякую грязь на конференциях и на фейс-ту-фейс. У Даны лицо сияет, и он улыбается от такого, потому что понимает, что бабосики полетели.



У Кокера я такого не видел, потому что в Bellator это не приветствуется. Там мало грязи и подобных вещей. А вот в UFC — давай плюнь, устрой что-нибудь, толкни, обзови. Главная звезда — Конор Макгрегор сломал ногу, начал оскорблять жену Порье, к чему это, что ты несёшь? Понимаю эмоции, расстроился, но такое… А UFC все смотрят, и просмотров сразу стало много и «ай, как классно». Ну с этой позиции мы, наверное, не будем им интересны, потому что я не буду таким заниматься. Деньги деньгами, но душу за деньги продать — нет. Я это воспринимаю как спорт. Я не отношусь к этому, как к шоу. Как и кто это проворачивает — это их дело».