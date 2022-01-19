Джон Джонс поделился ожиданиями от боя Нганну — Ган

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана.
«Я понятия не имею, кто победит, но с нетерпением жду их боя. Уверен, что узнаю о них очень многое независимо от того, как в итоге сложится их бой», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».
Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.
Напомним, Нганну будет защищать свой пояс в бою с бывшим товарищем по команде, Ганом, в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в следующую субботу, 22 января.
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