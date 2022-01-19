Никитин считает, что в тройке сильнейших бойцов в истории ММА должны быть Хабиб и Конор

Чемпион Европы по боевому самбо Сергей Никитин прокомментировал новость о том, что президент UFC Дана Уайт не включил россиянина Хабиба Нурмагомедова в тройку сильнейший бойцов в истории смешанных единаборств.

«Не знаю, почему Дана сделал такой выбор. Не согласен с ним. Если посмотреть по тому, кто из бойцов и как влиял на мир MMA, то Нурмагомедов оставил в этом спорте максимальный след. То, как он прошёл этот путь, то, как его воспринимают зрители во всем мире, то, какую он набрал популярность, — всё это превосходит достижения названной троицы.



Андерсон Силва, да — великий чемпион, спору нет, но он в итоге начал проигрывать. Если сравнивать его с Хабибом в этом плане, то у Хабиба вообще нет поражений. Это уникальный спортсмен, прошёл без проигрышей на высочайшем уровне в такой игре.



Джон Джонс — талантливый спортсмен, но, учитывая его страсть к наркотикам и другие дела, не думаю, что он привлекал к себе столько внимания, сколько Хабиб, со знаком плюс.



Канадец Сен-Пьер — серьёзный спортсмен, только давно ушёл из игры, его след сильно потускнел. А Нурмагомедов настолько яркий, что даже сейчас, когда он «завязал», его имя на слуху.



Так что это ошибка Даны. Все три бойца идут, скорее, после Хабиба. А ещё тут явно не хватает Конора Макгрегора. Он вообще вывел ММА на новый уровень — финансовый, медийный, профессиональный. От Конора оттолкнулся в карьере и Хабиб. Он стал звездой, благодаря ирландцу. Так что, если составлять тройку лучших бойцов за всю историю, то Нурмагомедов, Макгрегор, а потом уже все остальные», — приводит слова Никитина Legalbet.