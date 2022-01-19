Молдавский рассказал, рассчитывает ли он попасть в UFC

Российский боец Bellator Валентин Молдавский, выступающий в полутяжёлом весе, ответил на вопрос, собирается ли он переходить в UFC.

«Я об этом особо не думаю. В будущем посмотрим. Может быть, окажемся там, может быть, нет. Это же и от UFC зависит. Пока никто никому не звонил, тем более мы на контрактах. Если у нас по какой-то причине закончится контракт и мы не будем продлевать — хотя Bellator будет и дальше давать хорошее предложение, поэтому я не думаю, что у нас будут причины уходить. Но если так сложится, что по какой-то причине мы станем свободными агентами и при этом UFC не предложит, то зачем идти проситься туда? Есть много других лиг. Они должны быть заинтересованы, а идти туда, чтобы галочка была «Вот я был в UFC» — я такими категориями не мыслю. Сколько бойцов, которых проталкивали в UFC, которых не позвали туда, у них там 2-3 поражения. Зато они говорят: «Я был в UFC». И что? Какой смысл прийти и отбыть раунды? Если приходить, то только ради того, чтобы стать чемпионом», — рассказал Молдавский в интервью Okko Sport.