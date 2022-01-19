Усик эмоционально высказался по поводу провокационных вопросов про Украину

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик рассказал, что ему надоели провокационные вопросы, связанные с Украиной.
«Меня достало, когда задают одни и те же глупейшие вопросы, к которым я отношения не имею. Это делается для того, чтобы больше посмотрели, привлечь внимание к себе… У меня есть разные люди для общения, и есть два парня, работающие на страну, и они говорят, что это подстроено специально.
Но я буду продолжать развивать свою страну и всячески прославлять её с флагом и гимном, везде об этом говорить, потому что я родился в этой стране. Мне ничего не должна ни страна, ни мама, ни папа. Все что у меня есть, мне дали. У меня все есть… Я очень рад, что я – из Украины. Безумно рад, что я родился конкретно в этой стране», — сказал Усик в интервью на канале телеведущей Маши Ефросининой в YouTube.
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