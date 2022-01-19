«Кошмарят». Александр Усик рассказал о сложностях прохождения крымской границы

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, с какими сложностями он сталкивается при прохождении крымской границы.

«Сложно с границами. Кошмарят. «Куда вы едете?», «Зачем вы едете?», «А сколько вы там пробудете?». Нет, это не украинские пограничники. Это крымская граница. На нашей украинской границе никаких проблем, а вот там и очередь бывает очень большая, и просто подурачиться, покошмарить… Они ведь знают меня», — сказал Усик в интервью на канале телеведущей Маши Ефросининой в YouTube.

35-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.