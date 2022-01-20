Опубликован полный кард первого американского турнира лиги Хабиба
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Опубликован полный кард турнира Eagle FC, который состоится 29 января в Майами (США).
Турнир Eagle FC. Майами. 29 января:
Тайрон Спонг (Суринам) — Сергей Харитонов (Россия)
Рашад Эванс (США) — Габриэль Чекко (Бразилия)
Рэй Борг (США) — Коди Гибсон (США)
Рамзан Курамагомедов (Россия) — Джон Ховард (США)
Раймонд Магомедалиев (Россия) — Энтони Нжокани (США)
Арман Оспанов (Казахстан) — Дилан Сальвадор (Франция)
Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) — Шон Ашер (США)
Шон Банч (США) — Ади Алик (США)
Лоик Раджабов (Таджикистан) — Зак Зейн (Гавайи).
Ранее экс-боец UFC, а ныне глава организации Eagle FC Хабиб Нурмагомедов выложил свежий пост в своём «инстаграме» с места, где будет проведён первый турнир его лиги в США.
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