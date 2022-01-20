Опубликован полный кард первого американского турнира лиги Хабиба

Опубликован полный кард турнира Eagle FC, который состоится 29 января в Майами (США).

Турнир Eagle FC. Майами. 29 января:

Тайрон Спонг (Суринам) — Сергей Харитонов (Россия)

Рашад Эванс (США) — Габриэль Чекко (Бразилия)

Рэй Борг (США) — Коди Гибсон (США)

Рамзан Курамагомедов (Россия) — Джон Ховард (США)

Раймонд Магомедалиев (Россия) — Энтони Нжокани (США)

Арман Оспанов (Казахстан) — Дилан Сальвадор (Франция)

Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) — Шон Ашер (США)

Шон Банч (США) — Ади Алик (США)

Лоик Раджабов (Таджикистан) — Зак Зейн (Гавайи).

Ранее экс-боец UFC, а ныне глава организации Eagle FC Хабиб Нурмагомедов выложил свежий пост в своём «инстаграме» с места, где будет проведён первый турнир его лиги в США.