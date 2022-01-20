«Для меня это вызов». Спронг – о поединке с Харитоновым на Eagle FC

36-летний суринамский кикбоксёр Тайрон Спронг (2-0 в ММА) высказался о предстоящем возвращении в ММА в бою с 41-летним российским бойцом Сергеем Харитоновым (33-9-2) в главном поединке турнира Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC 44, который пройдёт 28 января.
«Я думаю, что это будет хороший бой. Знаете, для меня это вызов. Я даже не помню, когда был мой последний бой в ММА, но это точно было давно, а вернуться против такого парня, как Харитонов, который отличается стойкостью и габаритами… Это действительно вызов. Он не сдаётся, его нелегко сломить.
Можно ли ещё ждать моего появления в ММА? Посмотрим, как сложится поединок с Харитоновым. Я делаю всё шаг за шагом. Это большой вызов. Я с нетерпением жду боя с Сергеем, и я очень конкурентоспособен, поэтому я хочу соревноваться и проявлять себя, верно? Устройте отличное мероприятие и вперёд. Я оставлю эту сторону на усмотрение Али, чтобы она решила, что будет дальше для меня, лучше всего для меня. Не только с точки зрения целей, но и финансов, всего — это должно иметь смысл для меня в это время. Я дерусь более двух десятилетий, поэтому нужны правильные бои, правильные дисциплины, но для меня лично это не имеет особого значения. Мне просто нравится соревноваться. Мне нравится драться, и это то, чем я хочу заниматься», — приводит слова Харитонова MMAJunkie.
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