Эдди Хирн: бой Фьюри с Усиком сомнителен, Джошуа-Усик и Фьюри-Уайт фавориты прямо сейчас

Боксёрский промоутер Диллиана Уайта Эдуард Хирн сказал, что бой в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинским боксёром Александром Усиком возможен, но сомнителен.

«Для того, чтобы бой состоялся, должно произойти много вещей. Мы не смотрим, состоится ли бой Фьюри-Уайт первым, чтобы назначить дату поединка Джошуа с Усиком, нет. Я говорю, что у некоторых людей всё ещё есть желание попытаться организовать этот бой [Фьюри против Усика]. Сейчас фаворитами являются Фьюри с Уайтом и Джошуа с Усиком. Так что ждите неожиданностей, но я считаю, что вы увидите эти два боя [Фьюри с Уайтом и Джошуа с Усиком]. Никогда не знаешь, что произойдет в ближайшие пару дней», — передал слова Хирна портал boxingnews24.com.

Напомним, у Усика из 19 побед — 13 нокаутом. У Фьюри из 31 победы нокаутом 22.