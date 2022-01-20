Эдди Хирн: бой Фьюри с Усиком сомнителен, Джошуа-Усик и Фьюри-Уайт фавориты прямо сейчас

Боксёрский промоутер Диллиана Уайта Эдуард Хирн сказал, что бой в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинским боксёром Александром Усиком возможен, но сомнителен.
«Для того, чтобы бой состоялся, должно произойти много вещей. Мы не смотрим, состоится ли бой Фьюри-Уайт первым, чтобы назначить дату поединка Джошуа с Усиком, нет. Я говорю, что у некоторых людей всё ещё есть желание попытаться организовать этот бой [Фьюри против Усика]. Сейчас фаворитами являются Фьюри с Уайтом и Джошуа с Усиком. Так что ждите неожиданностей, но я считаю, что вы увидите эти два боя [Фьюри с Уайтом и Джошуа с Усиком]. Никогда не знаешь, что произойдет в ближайшие пару дней», — передал слова Хирна портал boxingnews24.com.
Напомним, у Усика из 19 побед — 13 нокаутом. У Фьюри из 31 победы нокаутом 22.
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