Сехудо рассказал, как спас дивизион наилегчайшего веса

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо рассказал подробности его победы в наилегчайшем весе в январе 2019-го над Ти Джеем Диллашоу в своём «инстаграме».
Сехудо поделился, что его бывший тренер Брэндон Морено, который помогал Генри в бою с Деметриусом Джонсоном, затем переметнулся к его оппоненту Джозефу Бенавидесу.
«В итоге я проиграл этот бой, который многие назвали «грабежом». Следующим моим шагом был бой с Брэндоном Морено, потому что у меня не прошла обида, но он отказался драться со мной. Я проиграл два боя и вернулся, чтобы стать Тройным С — вот кто я на самом деле», — написал Сехудо.
Он также добавил подпись «искренне ваш спаситель наилегчайшего веса, Генри Си-Иуда».
Напомним, ранее Сехудо выражал желание заменить Макса Холлоуэя в поединке с чемпионом лиги в полулёгком весе Алексом Волкановски. Однако Холлоуэй снялся с боя из-за травмы.
Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круза техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.
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