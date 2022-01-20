Сириль Ган считает, что в случае победы над Нганну Джон Джонс будет следующим

Французский боец Сириль Ган считает, что, если победит камерунца Фрэнсиса Нганну на UFC 270, его первая защита титула в тяжёлом весе будет против американца Джона Джонса.

Нганну будет защищать свой пояс в бою с бывшим товарищем по команде, Ганом, в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в эту субботу, 22 января.

«Если я выиграю, Джон Джонс будет хорошим соперником. Фанаты ждут этого боя. Люди в социальных сетях уже говорят об этом. Он хорошо подготовлен и хочет перейти в мой дивизион, и я тоже хорошо подготовлен. Это хороший матч-ап для фанатов. Люди уже говорят об этом. Если я выиграю у Фрэнсиса, то следующий бой будет с Джонсом», — цитирует слова Гана BJ Penn.



Напомним, Сириль Ган стал временным чемпионом после победы над Дерриком Льюисом в августе 2021 года.

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