Нурмагомедов сообщил о подписании контракта Зубайрой Тухуговым с UFC
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Глава организации Eagle FC Хабиб Нурмагомедов сообщил в своём «инстаграме», что российский боец смешанного стиля в полулёгкой весовой категории Зубайра Тухугов подписал контракт с UFC.
Подробности контракта неизвестны.
Зубайра Тухугов выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Cage Warriors, ProFC, Fight Nights Global.
Ранее экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликован полный кард турнира его лиги Eagle FC, который состоится 29 января в Майами (США).
Основным боем заявлен Тайрон Спонг (Суринам) — Сергей Харитонов (Россия).
Напомним, недавно он выложил свежий пост в своём «инстаграме» с места, где будет проведён первый турнир его лиги в США.
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