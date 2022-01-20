Сергей Ковалёв дебютирует в крузервейте. Его соперником станет Мэн Фаньлун
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Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв и китаец Мэн Фаньлун заключат соглашение о проведении главного события Triller Fight Club. По предварительной информации, бой состоится 12 марта. Об этом сообщает BoxingScene.
38-летний Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
Что касается Фаньлуна, то в 2020 году он был обязательным претендентом на пояс Артура Бетербиева по версии IBF. Из-за ограничений, связанных с пандемией, он не смог приехать в Россию на перенесённый поединок.
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