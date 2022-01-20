Магомед Исмаилов заявил, что все российские бойцы используют допинг

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил о том, что все его соотечественники, выступающие в ММА, используют допинг.

«99,9 процента российских бойцов сидят на химии», — сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Больше спорта».

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.



Следующий бой Магомед собирается провести с Александром Шлеменко. Поединок должен состояться летом в рамках турнира RCC.