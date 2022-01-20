Петр Ян высмеял Генри Сехудо и Ти Джея Диллашоу

Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян пошутил над Ти Джеем Диллашоу и Генри Сехудо, напомнив им о том, что он единственный из них троих, кто сейчас участвует в боях.
«Пока я на самом деле борюсь с этими двумя старухами, которые слишком много болтают. Ты знаешь, где меня найти, когда у тебя хватит смелости поддержать это», — написал Ян в «Твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» Петра Яна.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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