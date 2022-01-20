«Не нужно говорить о детях или религии». Масвидаль осудил трэш-ток Ковингтона

Американский боец Хорхе Масвидаль прокомментировал трэш-ток соотечественника Колби Ковингтона, с которым он возглавит турнир UFC 272 5 марта.
«Это похоже на то, что было с Чейлом Сонненом. Ему приходилось так много говорить, потому что у него долгое время не было захватывающего стиля, он просто забивал парней до смерти. Поэтому ему приходилось говорить лишнее и добиваться своего. Это повлияло на таких парней, как Колби — теперь он только этим и занимается.
Ковингтон говорит о чужих жёнах. Как низко мы опустились, что в обществе это вообще допустимо? Ты говоришь о чужих жёнах без причины? Делая это, он вдохновляет будущие поколения. Возможно, какой-нибудь 12-летний подросток, глядя на него, подумает: «О, вот так нужно поступать, оскорблять целую нацию, чтобы прославиться».
Это просто не имеет смысла для меня. Мы и так собираемся драться как мужчины. Мы собираемся отдать друг другу всё, что у нас есть. Нам не нужно говорить о таких вещах, как дети, женщины, религия, страны людей. Шутить, я думаю, это круто — залезть кому-то под кожу. Но дойти до такого уровня неуважения — нет. И ещё хуже то, что это может вдохновить будущие поколения на подобное. А этого я не потерплю. Мы должны подавить это», — приводит слова Масвидаля MMAFighting.
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