Дана Уайт не уверен в будущем Нганну в UFC

Президент UFC Дана Уайт признался, что не может дать точный ответ относительно будущего чемпиона лиги в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. У француза камерунского происхождения завершается контракт с организацией, переговоры о новом соглашении пока продвигаются с трудом.
«Чувствую ли я, что бой с Ганом может стать последним для Нганну в UFC? Честно говоря, я не знаю. Моя философия заключается в том, что если Фрэнсиса не будет с нами, от этого никому не будет хорошо. Посмотрим, как пройдёт бой Фрэнсиса с Ганом и что будет после этого. Я виделся с ним пару недель назад, у нас был хороший разговор. Посмотрим, как всё сложится», — рассказал Уайт в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.
Напомним, в ночь на 23 января мск Нганну выступит на турнире UFC 270. Его соперником станет Сириль Ган.
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