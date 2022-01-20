Стерлинг прокомментировал видео с тренировкой Яна по муай-тай

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на видео, опубликованное в официальном «твиттере» зала Tiger Muay Thai. На видеозаписи российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян проводит ударную тренировку с Кру Робертом, тайским тренером по муай-тай.



«Ему понадобится гораздо больше помощи, чем здесь, если он хочет выстоять против меня», — написал в своём «твиттере» Алджэмейн Стерлинг.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.