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Биспинг назвал пятёрку сильнейших тяжеловесов UFC всех времён

Биспинг назвал пятёрку сильнейших тяжеловесов UFC всех времён
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Бывший боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Майкл Биспинг в видео на своём YouTube-канале назвал пятёрку лучших бойцов UFC в тяжёлом весе всех времён.

В список Майкла Биспинга вошли Фабрицио Вердум, которого он поставил на пятое место, Рэнди Кутюр (4-й), Джуниор дос Сантос (3-й), Кейн Веласкес (2-й) и Стипе Миочич, которого он поставил на первое место в этом списке.

Все пять бойцов, названных Биспингом, в разное время были чемпионами организации в тяжёлом весе.

Напомним, ранее Майкл Биспинг составил список величайших бойцов всех времён. В этот список Биспинг не включил экс-чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Накануне Майкл Биспинг высказал мнение, что россиянин Ислам Махачев станет чемпионом UFC.

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