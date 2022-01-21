Кормье сообщил, что ситуация с контрактом может сказаться на Нганну в бою с Ганом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что ситуация вокруг контракта Фрэнсиса Нганну может негативно сказаться на нём в преддверии боя с Сирилем Ганом. Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт признался, что не может дать точный ответ относительно будущего чемпиона лиги в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. У француза камерунского происхождения завершается контракт с организацией, переговоры о новом соглашении пока продвигаются с трудом.



«Должен быть честен — до меня дошли слухи, что всё то, что происходит вокруг контракта Нганну, может негативно сказаться на его ментальном состоянии. Я не уверен, но посмотрим. Я знаю, что Нганну — настоящий мужчина. Он будет драться при любых обстоятельствах, он умеет быть в равновесии, но он должен быть абсолютно сосредоточен, если собирается сохранить свой чемпионский титул после субботнего вечера», — приводит слова Кормье BJPenn.



Напомним, в ночь на 23 января мск Нганну выступит на турнире UFC 270. Его соперником станет Сириль Ган.