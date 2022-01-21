Дана Уайт — Фрэнсису Нганну: забудь о боксе, сосредоточься на Сириле Гане на UFC 270

Президент UFC Дана Уайт считает, что франко-камерунский боец смешанных единоборств в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну может отвлечься от бокса в преддверии объединительного боя с Сирилем Ганом на UFC 270. Уайт считает, что несогласие Нганну драться по текущему контракту ставит под сомнение образ мыслей чемпиона в тяжёлом весе.



«Ты говоришь о том, что не хочешь драться по своему контракту — он получает часть pay-per-view, как и все остальные чемпионы. Ты беспокоишься обо всех этих других вещах — я хочу боксировать с Тайсоном Фьюри.… Ты — аутсайдер в субботу вечером. Ты не огромный, 10 [побед подряд у Гана] — первый фаворит.… Побей Сириля Гана. Выиграй этот бой, и тогда ты сможешь начать говорить о других вещах», — передал слова Уайта MMA Fighting.



Напомним, ранее Нганну заявил, что не будет драться по своему нынешнему контракту, базовая зарплата по которому составляет от $500 000 до $600 000. Нганну считает, что бокс должен стать частью его следующего контракта.

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