Владимир Минеев: это первое фото с сыном — с вас лайк

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своём «инстаграме», где показала «первое» фото с сыном.
«С Мишуткой на отдыхе. Это первое фото с сыном — поэтому с вас лайк. С кем хотите увидеть мой следующий бой?» — подписал фотографию Минеев.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Владимира Минеева в «Инстаграме».
Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
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