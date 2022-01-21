Президент UFC Уайт назвал примерные сроки возвращения Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт высказался о сроках возвращения экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.
«Думаю, он вернётся летом, хотя нельзя говорить наверняка. Всё будет зависеть от того, как будет заживать его нога, а также ещё миллиона самых разных вещей, которые могут случиться до лета.
Спекулировать на эту тему просто глупо, и я уже перестал это делать. Когда Конор позвонит мне и скажет, что готов и начал полноценные тренировки, тогда мы и начнём обсуждать возможные варианты его возвращения», – сказал Уайт во время интервью на канале ESPN MMA в YouTube.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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