Нганну опроверг слухи о личном конфликте с Ганом

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну опроверг наличие личного конфликта с временным чемпионом лиги в тяжёлом дивизионе Сирилем Ганом.
«Как я говорил всю неделю, у меня нет конфликта с Сирилем. У меня нет с ним проблем, совершенно. Но воскресенье нам придётся побиться и мы устроим для вас шоу», -сказал француз камерунског происхождения на пресс-конференции в преддверии турнира.
Напомним, в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 270. В его главном событии встретятся Фрэнсис Нганну и Сириль Ган, которые в прошлом тренировались вместе. В соглавном событии турнира выступят чемпион в наилегчайшем весе Брендон Морено и Дейвисон Фигейредо.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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