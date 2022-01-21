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Нганну опроверг слухи о личном конфликте с Ганом

Нганну опроверг слухи о личном конфликте с Ганом
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну опроверг наличие личного конфликта с временным чемпионом лиги в тяжёлом дивизионе Сирилем Ганом.

«Как я говорил всю неделю, у меня нет конфликта с Сирилем. У меня нет с ним проблем, совершенно. Но воскресенье нам придётся побиться и мы устроим для вас шоу», -сказал француз камерунског происхождения на пресс-конференции в преддверии турнира.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 270. В его главном событии встретятся Фрэнсис Нганну и Сириль Ган, которые в прошлом тренировались вместе. В соглавном событии турнира выступят чемпион в наилегчайшем весе Брендон Морено и Дейвисон Фигейредо.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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