«Подбирай слова лучше». Нганну осадил журналиста за некорректный вопрос

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну жёстко осадил журналиста за некорректный вопрос, который представитель прессы попытался задать на пресс-конференции перед турниром UFC 270.
Журналист, обращаясь к Сирилю Гану, поинтересовался, что тот думает о якобы высказывании Нганну, в котором тот говорил, что бой с Сирилем будет лёгким.
В этот момент Фрэнсис прервал корреспондента.
«Где ты прочитал, что бой с Сирилем будет достаточно лёгким? Я не понимаю. Ты сказал, что я так сказал. Я не говорил, что он будет лёгким. Да, я упоминал, что схватка с Миочичем была самой тяжёлой, но ничего не говорил о лёгкости боя с Ганом. И вообще, какой бой я называл лёгким? Просто какой-то из боёв самый тяжёлый, какие-то легче, чем самый тяжёлый, понимаешь? Лёгких боёв не бывает, друг мой. Если бы ты дрался хоть раз в жизни, ты бы знал, что лёгких поединков не бывает. Поэтому прошу, подбирай слова лучше, когда задаёшь вопрос», — сказал Нганну на пресс-конференции.
Напомним, в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 270. В его главном событии встретятся Фрэнсис Нганну и Сириль Ган.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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