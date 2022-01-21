Хамзат Чимаев: просто пришлите мне контракт на бой

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о желании получить новый контракт на следующий поединок.



«Просто пришлите мне контракт на бой», — написал Чимаев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

Напомним, последний поединок Чимаев провёл на турнире UFC 267. Соперником Хамзата был представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одолел оппонента за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда. Таким образом, за четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара. Ранее сообщалось о возможном проведении поединка Чимаевым с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. В UFC, однако, его официально не подтвердили.