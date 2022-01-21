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«Как я могу не любить джиу-джитсу!» Жорж Сен-Пьер показал фото с тренировки

«Как я могу не любить джиу-джитсу!» Жорж Сен-Пьер показал фото с тренировки
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40-летний канадский бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с тренировки.

«Как я могу не любить джиу-джитсу, особенно когда у меня есть шанс иметь лучшего сэнсэя и лучших товарищей по тренировкам», — написал Сен-Пьер.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Жоржа Сен-Пьера в «Инстаграме».

Напомним, первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

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