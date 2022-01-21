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Сехудо: было б глупо, если бы Джонс не получил титульный бой. У величайших есть приоритет

Сехудо: было б глупо, если бы Джонс не получил титульный бой. У величайших есть приоритет
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Американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо выразил мнение, что бывший чемпион лиги в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс заслуживает шанса провести титульный поединок.

«Было бы глупо, если бы Джон Джонс не получил следующий титульный бой. Когда ты величайший боец ММА, у тебя есть приоритет над кем бы то ни было», — написал Сехудо в своём «инстаграме».

Напомним, после того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется в 2022 году. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.

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