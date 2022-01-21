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«Куда-то траппами крадёмся». А. Емельяненко показал необычное фото с братом Фёдором

«Куда-то траппами крадёмся». А. Емельяненко показал необычное фото с братом Фёдором
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав архивную фотографию с братом Фёдором.

«Куда-то траппами крадёмся!» — подписал фото Александр.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, в последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.

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