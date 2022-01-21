«Ставьте на него деньги». Майкл Чендлер предсказал победителя боя Нганну — Ган

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился мнением об исходе предстоящего объединительного поединка между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и обладателем временного титула Сирилем Ганом.



«Я ставлю на победу Фрэнсиса Нганну нокаутом в первом раунде. Этот парень справится со всем давлением и ожиданиями. Ставьте на него деньги», — написал Чендлер в своём «твиттере».



Нганну и Ган сразятся на турнире UFC 270, который пройдёт в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США). Их поединок станет главным событием спортивного мероприятия. В соглавном событии турнира выступят чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено и Дейвисон Фигейредо.