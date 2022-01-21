Джошуа: я побью Усика и заберу свои три пояса, нравится это людям или нет

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа заявил, что он намерен выиграть в бою-реванше с украинцем Александром Усиком.



«Я дважды терпел неудачу, но в большинстве случаев преодолевал множество препятствий. В следующем бою я побью Усика и заберу свои три пояса. И я снова собираюсь стать чемпионом мира по трём версиям, нравится это людям или нет.



Поскольку я дерусь только один или два раза в год, я должен активно работать в спортзале. Но из-за поражения в последнем бою в моей команде произошло множество изменений. Поэтому я подошёл к тренировкам более умно, ища то, что могу улучшить, а не просто работая на износ с точки зрения физической подготовки.



Я недоволен тем, что произошло ранее, потому что таково мышление спортсмена. Нужно злиться на поражение, это неприемлемо. Теперь речь идёт о движении вперёд. Люди знают, что я быстро восстанавливаюсь. Я постоянно дерусь с лучшими — это всегда было частью моей ДНК», — приводит слова Джошуа BoxingScene.