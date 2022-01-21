Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков заразился коронавирусом

Александр Волков заразился коронавирусом
Комментарии

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков заразился коронавирусом. Об этом россиянин сообщил в «сториз» своего «инстаграма», опубликовав фото положительного теста на COVID-19.

«Когда день начался не с кофе», — подписал фото Волков.

Напомним, следующий бой Волков должен провести на турнире UFC Fight Night 19 марта с британцем Томом Аспиналлом. Ожидается, что турнир пройдёт в Лондоне. Учитывая то, что до боя осталось два месяца, этот поединок вряд ли окажется под угрозой срыва из-за болезни Александра.

Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.

Новость по теме
Волков сразится с британцем Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022