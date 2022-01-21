33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков заразился коронавирусом. Об этом россиянин сообщил в «сториз» своего «инстаграма», опубликовав фото положительного теста на COVID-19.



«Когда день начался не с кофе», — подписал фото Волков.

Напомним, следующий бой Волков должен провести на турнире UFC Fight Night 19 марта с британцем Томом Аспиналлом. Ожидается, что турнир пройдёт в Лондоне. Учитывая то, что до боя осталось два месяца, этот поединок вряд ли окажется под угрозой срыва из-за болезни Александра.



Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.