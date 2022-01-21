Хамзат Чимаев: делай деньги, будь счастлив!

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «инстаграме».



«Разбей кого-нибудь, делай деньги, будь счастлив!», — подписал опубликованные фотографии Хамзат Чимаев.

Публикация доступна в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Напомним, последний поединок Чимаев провёл на турнире UFC 267. Соперником Хамзата был представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одолел оппонента за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда. За четыре проведённых в UFC боя Чимаев пропустил всего два акцентированных удара. Ранее сообщалось о возможном проведении поединка Чимаевым с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. В UFC, однако, этот бой официально не подтвердили.