Tренер Гана сожалеет о разрыве с Нганну

Тренер Сириля Гана Фернанд Лопес сожалеет о прекращении сотрудничества с чемпионом Фрэнсисом Нганну, но считает, что когда-нибудь они всё же смогут «выпить вместе».

В преддверии главного события UFC 270 тренер Фернанд Лопес оценил ухудшение отношений с Нганну после разрыва.

«Больше всего я сожалею о разрыве с Фрэнсисом. Потому что, когда ты проводишь с кем-то столько времени, живёшь в одном номере, летаешь вместе, тренируешься вместе, ты, конечно, привязываешься к нему. И когда у вас случаются неприятности, это разочаровывает. Вот и всё. То, что произошло дальше, для меня нормально, я к этому отношусь хорошо. Я в этой спортивной семье, и у меня есть своя новая семья, и меня это устраивает.

Не думаю, что мы сможем когда-нибудь работать вместе, но я считаю, что мы можем быть уважительными и общаться как люди, просто выпить вместе или поговорить, и всё будет хорошо», — цитирует слова Лопеса MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) пройдёт турнир UFC 270, главным событием которого станет титульный бой между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом.