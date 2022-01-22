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«Они учат состраданию». Майк Тайсон показал ретрофото со своими голубями

«Они учат состраданию». Майк Тайсон показал ретрофото со своими голубями
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55-летний прославленный американский боксёр Майк Тайсон разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», где высказался о любви к голубям.

«Я всегда любил голубей, с тех пор как был ребёнком. Ведь они учат состраданию», — подписал соответствующую фотографию Тайсон.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Майка Тайсона в «Инстаграме».

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.

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