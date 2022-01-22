«Только бизнес, как ты сказал Хабибу». Абдель-Азиз вновь оскорбил Макгрегора
Поделиться
Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз в очередной раз жёстко высказался в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.
«Дана Уайт — мой брат на всю жизнь», — писал ранее Конор.
Эту запись в своём «твиттере» и прокомментировал Абдель-Азиз:
«Только бизнес, как ты сказал Хабибу между раундами. Какой же ты фальшивый панк».
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Ранее президент UFC Дана Уайт назвал примерные сроки возвращения Макгрегора.
Новость по темеПрезидент UFC Уайт назвал примерные сроки возвращения Макгрегора
Комментарии
- 22 января 2022
-
11:13
-
10:55
-
10:09
-
09:23
-
09:14
-
07:19
-
05:59
-
05:16
-
04:48
-
00:53
- 21 января 2022
-
23:49
-
22:43
-
21:49
-
20:49
-
19:13
-
19:03
-
18:46
-
17:24
-
16:42
-
16:12
-
15:10
-
14:26
-
13:50
-
13:14
-
12:57
-
12:41
-
11:59
-
11:27
-
11:20
-
11:02
-
10:52
-
10:17
-
09:39
-
09:21
-
09:19
Партнерский контент