«Только бизнес, как ты сказал Хабибу». Абдель-Азиз вновь оскорбил Макгрегора

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз в очередной раз жёстко высказался в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.



«Дана Уайт — мой брат на всю жизнь», — писал ранее Конор.



Эту запись в своём «твиттере» и прокомментировал Абдель-Азиз:



«Только бизнес, как ты сказал Хабибу между раундами. Какой же ты фальшивый панк».



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Ранее президент UFC Дана Уайт назвал примерные сроки возвращения Макгрегора.