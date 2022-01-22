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«Только бизнес, как ты сказал Хабибу». Абдель-Азиз вновь оскорбил Макгрегора

«Только бизнес, как ты сказал Хабибу». Абдель-Азиз вновь оскорбил Макгрегора
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз в очередной раз жёстко высказался в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.

«Дана Уайт — мой брат на всю жизнь», — писал ранее Конор.

Эту запись в своём «твиттере» и прокомментировал Абдель-Азиз:

«Только бизнес, как ты сказал Хабибу между раундами. Какой же ты фальшивый панк».

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Ранее президент UFC Дана Уайт назвал примерные сроки возвращения Макгрегора.

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