Хабиб Нурмагомедов обратился к бойцу перед его первым боем в UFC
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где пожелал удачи бойцу Андре Фиальо, который сразится на турнире UFC 270 в бою с Мишелем Перейрой. Этот поединок станет для него дебютным в американском промоушене.
«Удачи завтра. Пришло твоё время», — написал Нурмагомедов.
UFC 270 состоится в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США). В главном событии спортивного мероприятия титульный бой проведут действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сириль Ган.
Ранее мнением об исходе поединка между Нганну и Ганом поделился бывший чемпион промоушена Bellator в лёгком весе, американский боец Майкл Чендлер.
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