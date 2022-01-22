Хабиб Нурмагомедов обратился к бойцу перед его первым боем в UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где пожелал удачи бойцу Андре Фиальо, который сразится на турнире UFC 270 в бою с Мишелем Перейрой. Этот поединок станет для него дебютным в американском промоушене.



«Удачи завтра. Пришло твоё время», — написал Нурмагомедов.

UFC 270 состоится в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США). В главном событии спортивного мероприятия титульный бой проведут действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сириль Ган.

Ранее мнением об исходе поединка между Нганну и Ганом поделился бывший чемпион промоушена Bellator в лёгком весе, американский боец Майкл Чендлер.