Сын Холифилда: моя цель — быть непобеждённым боксёром. Мы с отцом разные бойцы

Сын легендарного боксёра Эвандера Холифилда, Эван, высказался о предстоящем поединке с Крисом Роллинзом.
«Моя цель на 2022 год — быть непобеждённым боксёром. 2022-й я должен начать с победы. Я стабильно прогрессирую. Каждый раз, когда дерусь, я стараюсь как-то двигаться вперёд, расти, а для этого использую всё то, что почерпнул в спортзале во время тренировок.
Я не трачу слишком много времени на размышления о том, как же всё-таки выйти из тени моего отца, ведь я и так знаю, что мы с ним разные как бойцы. Мой брат играет в НФЛ. Так вот, в каждой игре упоминается имя отца, хотя этот спорт не имеет никакого отношения к боксу. Его имя всегда будет упоминаться, и это нормально», — приводит слова Эвана BoxingScene.
Холифилд и Роллинз встретятся в ночь с 22 на 23 января.
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