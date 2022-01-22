Усман будет секундировать Нганну в бою с Ганом

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет находиться в углу чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну во время его боя с обладателем временного титула Сирилем Ганом.
«Я вижу хладнокровного убийцу. Именно так Фрэнсис ведёт себя в каждом бою. Редко можно встретить такого большого пярня. Всякий раз, когда Фрэнсис Нганну входит в комнату, все знают, что он пришёл. Он спокоен и готов. Думаю, оба заслуживают того, чтобы стать чемпионами, но победит сильнейший», — приводит слова Усмана MMA Junkie.
Нганну и Ган сразятся на турнире UFC 270, который пройдёт в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США). Их поединок станет главным событием спортивного мероприятия. В соглавном событии турнира выступят чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено и Дейвисон Фигейреду.
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