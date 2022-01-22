Хабиб дал напутствие Саиду Нурмагомедову перед боем на UFC 270
Поделиться
Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», который посвятил предстоящему поединку соотечественника Саида Нурмагомедова на турнире UFC 270.
«Делай красиво, Сайко, как ты и умеешь. Переживаем и болеем за тебя», — написал Хабиб.
На UFC 270 Саид сразится с представителем США Коди Стаманном. Последний бой в американском промоушене Саид провёл с Марком Штриглем, одолев его в первом раунде нокаутом.
В главном событии UFC 270 титульный бой проведут действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сириль Ган. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США).
Комментарии
- 22 января 2022
-
16:16
-
15:12
-
15:06
-
14:54
-
13:52
-
13:09
-
12:06
-
11:59
-
11:13
-
10:55
-
10:09
-
09:23
-
09:14
-
07:19
-
05:59
-
05:16
-
04:48
-
00:53
- 21 января 2022
-
23:49
-
22:43
-
21:49
-
20:49
-
19:13
-
19:03
-
18:46
-
17:24
-
16:42
-
16:12
-
15:10
-
14:26
-
13:50
-
13:14
-
12:57
-
12:41
-
11:59
Партнерский контент