Хабиб дал напутствие Саиду Нурмагомедову перед боем на UFC 270

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», который посвятил предстоящему поединку соотечественника Саида Нурмагомедова на турнире UFC 270.

«Делай красиво, Сайко, как ты и умеешь. Переживаем и болеем за тебя», — написал Хабиб.

На UFC 270 Саид сразится с представителем США Коди Стаманном. Последний бой в американском промоушене Саид провёл с Марком Штриглем, одолев его в первом раунде нокаутом.



В главном событии UFC 270 титульный бой проведут действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сириль Ган. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США).