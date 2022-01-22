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Хабиб дал напутствие Саиду Нурмагомедову перед боем на UFC 270

Хабиб дал напутствие Саиду Нурмагомедову перед боем на UFC 270
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», который посвятил предстоящему поединку соотечественника Саида Нурмагомедова на турнире UFC 270.

«Делай красиво, Сайко, как ты и умеешь. Переживаем и болеем за тебя», — написал Хабиб.

На UFC 270 Саид сразится с представителем США Коди Стаманном. Последний бой в американском промоушене Саид провёл с Марком Штриглем, одолев его в первом раунде нокаутом.

В главном событии UFC 270 титульный бой проведут действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сириль Ган. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 22 на 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США).

UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE! UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE!
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