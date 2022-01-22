Гвоздик: ударная мощь Бетербиева переоценена

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о возможном противостоянии абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса с действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым. По словам украинца, Саулю по силам победить россиянина. При этом Гвоздик подчеркнул, что ударная мощь Бетербиева переоценена.

«Думаю, у Канело есть хорошие шансы побить Бетербиева. Да, Артур крупный, мощный, сильный. Но Сауль тоже не слабый парень, он достаточно силён, чтобы конкурировать в полутяжёлом весе. Он показывал это в бою с Ковалёвым.

Бетербиев сильнее, но критический момент в этом противостоянии — оборонительные навыки Альвареса и умение переходить в атаку. Канело уже показывал способность держать удар, он выдерживал атаки Головкина, а у Геннадия феноменальный удар. Бетербиев силён и идёт вперёд, но, на мой взгляд, он недооценён как боксёр, а его ударная мощь переоценена, это моё мнение, я дрался с этим парнем. Не поймите меня неправильно, он бьёт очень жёстко, но его удар можно держать, Канело будет способен на это», — сказал Гвоздик в интервью, размещённом на канале FightHub.

Напомним, в 2019 году Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика.