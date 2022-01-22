Гвоздик: возможно, сейчас пришло время вернуться
Поделиться
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик снова намекнул на возвращение в бокс.
«Мой уход из бокса не был чем-то спонтанным. Решение принималось по совокупности факторов — поражение, пандемия, невысокие гонорары. Возможно, сейчас ситуация получше. Возможно, сейчас пришло время вернуться. Я не говорю, что возвращаюсь, но я тренируюсь. Если появится интересное предложение, то почему бы и нет? Я открыт для предложений.
Выставочные бои? Мне было бы интересно, но не думаю, что я кому-то интересен в США. Люди знают Джейка Пола, но кто, чёрт возьми, я?» — сказал Гвоздик в интервью, размещённом на канале FightHub в YouTube.
Напомним, украинец завершил карьеру вскоре после поражения от Артура Бетербиева.
Комментарии
- 22 января 2022
-
19:45
-
19:13
-
18:57
-
18:47
-
18:28
-
17:52
-
16:16
-
15:12
-
15:06
-
14:54
-
13:52
-
13:09
-
12:06
-
11:59
-
11:13
-
10:55
-
10:09
-
09:23
-
09:14
-
07:19
-
05:59
-
05:16
-
04:48
-
00:53
- 21 января 2022
-
23:49
-
22:43
-
21:49
-
20:49
-
19:13
-
19:03
-
18:46
-
17:24
-
16:42
-
16:12
-
15:10
Партнерский контент