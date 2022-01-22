Гвоздик: возможно, сейчас пришло время вернуться

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик снова намекнул на возвращение в бокс.

«Мой уход из бокса не был чем-то спонтанным. Решение принималось по совокупности факторов — поражение, пандемия, невысокие гонорары. Возможно, сейчас ситуация получше. Возможно, сейчас пришло время вернуться. Я не говорю, что возвращаюсь, но я тренируюсь. Если появится интересное предложение, то почему бы и нет? Я открыт для предложений.

Выставочные бои? Мне было бы интересно, но не думаю, что я кому-то интересен в США. Люди знают Джейка Пола, но кто, чёрт возьми, я?» — сказал Гвоздик в интервью, размещённом на канале FightHub в YouTube.

Напомним, украинец завершил карьеру вскоре после поражения от Артура Бетербиева.