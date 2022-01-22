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Евлоев сообщил, что всё-таки проведёт бой с Топурией

Евлоев сообщил, что всё-таки проведёт бой с Топурией
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев сообщил, что всё-таки проведёт поединок с грузинским бойцом Илией Топурией. Бой состоится 19 марта в Лондоне.

«UFC позволил мне уладить разногласия с Илией Топурией в Лондоне 19 марта. Илия, дай мне знать, если тебе нужен промежуточный вес, ты же любитель. И не забудь свой розовый костюм!» — написал Мовсар Евлоев в своём «твиттере».

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.

Напомним, Евлоев снялся с боя с Топурией из-за того, что сдал положительный тест на коронавирус. После отказа Евлоева от боя с Топурией должен был встретиться канадец Шарль Журден. Топурия жёстко раскритиковал Евлоева за отказ от боя.

21 января стало известно, что Топурия снялся с боя с Журденом из-за проблем с весогонкой.

Топурия провёл в смешанных единоборствах 11 поединков, одержав 11 побед. Последний бой Топурия провёл 10 июля с Райаном Холлом и нокаутировал его на четвёртой минуте первого раунда.

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