Стала известна дата первой защиты титула Гловером Тейшейрой
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра вернётся в октагон 7 мая 2022 года на турнире UFC 274, сообщает MMAJunkie. Соперником Тейшейры станет чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка. На кону боя будет стоять титул чемпиона организации в полутяжёлой весовой категории. Для Тейшейры эта защита титула станет первой в карьере.
Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.
Всего на счету Тейшейры 40 боёв в ММА, в которых он одержал 33 победы и потерпел семь поражений. Прохазка провёл 32 боя, выиграл 28 из них и проиграл три. Ещё один бой завершился вничью.
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