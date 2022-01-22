Олег Тактаров обратился к подписчикам после избиения в Мексике

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров обратился к подписчикам после инцидента, который произошёл в Мексике. Напомним, Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили охранники.
«Спасибо всем тем, кто пожелал мне здоровья и скорейшего выздоровления. Я уже здоров, раны затянулись, пусть всевышний простит тех, кто написал, что жаль, что не убили. Я выживу. У меня есть много материала, я могу рассказать, что может поджидать туристов в латиноамериканских странах. Жду серьёзную команду. Вместе мы спасём много жизней. Это хорошая наука нашим туристам беззаботным, которых здесь много. Вернули бы всю охрану с внеочередного отдыха, я бы встретился в октагоне UFC с этими охранниками. Я бы встретился с ними, но только без цепей и наручников», — сказал Тактаров в своём видеообращении.
«Внимание! Выезжающим в северные страны Латинской Америки! Я абсолютно уверен, вы справитесь с проблемами по-российски, но здесь есть те, что действуют исподтишка… В целом народ добрый, и помогут во многих ситуациях… Но есть группы, которые чувствуют безнаказанность… Осторожнее», — подписал видео Олег Тактаров.
Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, при этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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