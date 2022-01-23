Хабиб восхитился одним из старых боёв Проводникова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» запись с хайлайтами поединка российского боксёра Руслана Проводникова и американца Тимоти Брэдли, состоявшегося в марте 2013 года.
«Рубка в телефонной будке называется», — подписал запись Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, тот бой завершился победой Брэдли единогласным решением судей — 114-113, 114-113, 115-112. В решающем раунде Проводников смог отправить соперника в нокдаун.
Напомним, последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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