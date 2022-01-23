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Саид Нурмагомедов победил Стаманна удушающим приёмом на турнире UFC 270

Саид Нурмагомедов победил Стаманна удушающим приёмом на турнире UFC 270
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В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит турнир UFC 270. В рамках основного карда российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна.

Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

UFC 2022. UFC 270, Анахайм, США
Коди Стаманн - Саид Нурмагомедов (W)
23 января 2022, воскресенье. 06:45 МСК
Коди Стаманн
Окончено
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Саид Нурмагомедов

Ранее Саид Нурмагомедов провёл четыре боя в UFC, одержав три победы при одном поражении.

Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые ранее занимались у одного тренера.

Вторым по значимости событием турнира станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать пояс в схватке с агрессивным Дейвисоном Фигейреду.

Турнир UFC 270 является первым крупным турниром по MMA в 2022 году.

UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE! UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE!
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