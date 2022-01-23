Саид Нурмагомедов победил Стаманна удушающим приёмом на турнире UFC 270

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит турнир UFC 270. В рамках основного карда российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна.



Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Ранее Саид Нурмагомедов провёл четыре боя в UFC, одержав три победы при одном поражении.

Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые ранее занимались у одного тренера.



Вторым по значимости событием турнира станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать пояс в схватке с агрессивным Дейвисоном Фигейреду.

Турнир UFC 270 является первым крупным турниром по MMA в 2022 году.