Саид Нурмагомедов победил Стаманна удушающим приёмом на турнире UFC 270
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В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит турнир UFC 270. В рамках основного карда российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна.
Россиянин одержал победу удушающим приёмом.
UFC 2022. UFC 270, Анахайм, США
Коди Стаманн - Саид Нурмагомедов (W)
23 января 2022, воскресенье. 06:45 МСК
Коди Стаманн
Окончено
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Саид Нурмагомедов
Ранее Саид Нурмагомедов провёл четыре боя в UFC, одержав три победы при одном поражении.
Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые ранее занимались у одного тренера.
Вторым по значимости событием турнира станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать пояс в схватке с агрессивным Дейвисоном Фигейреду.
Турнир UFC 270 является первым крупным турниром по MMA в 2022 году.
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